Nasce la prima banca dei giovani di Piacenza: bando aperto fino al 22 settembre

Nasce a Piacenza la prima banca del giovani. Grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano prende vita il progetto YouthBank, aperto ai giovani dai 16 ai 25 anni. L’iniziativa è stata presentata stamattina, 13 giugno. La “banca” sarà formata da ragazze e ragazzi under 25 che avranno a disposizione risorse economiche per sostenere progetti sociali ideati e gestiti da loro coetanei. Il progetto è mutuato dal modello messo a punto da YouthBank Internazional, una rete attiva in 36 paesi del mondo che oggi conta oltre 300 realtà del genere. La prima YouthBank è nata alla fine degli anni Novanta a Belfast. In Italia è stata realizzata per la prima volta nel 2007, su iniziativa della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, per poi estendersi ad altri territori. Per avviare questo primo progetto pilota a Piacenza, la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha messo a disposizione un fondo iniziale di 30mila euro, che potrà essere incrementato attraverso iniziative di crowdfunding messe in campo dai ragazzi.

INFO PER ADERIRE – Per poter diventare YouthBanker occorre inviare la candidatura entro il 22 settembre 2023 tramite il sito youthbank.lafondazione.com. Seguire due giorni e mezzo di formazione residenziale gratuiti, che si terrà tra settembre e ottobre a Torrazzetta di Borgo Priolo e quindi partecipare alla stesura del bando rivolto ai gruppi di YouthPlanner che, indicativamente, sarà pronto per la primavera del 2024.