“Insieme per Angela”, sabato l’evento in ricordo della fondatrice di Admo Piacenza

Cinquantacinque donazioni di midollo osseo effettuate e tre in corso, che si concluderanno nel corso dell’estate. L’eredità di Angela Letizia Cappello, cofondatrice di Admo regionale nonché della sezione di Piacenza, si sintetizza in questi numeri e nelle relative vite salvate che ogni singolo trapianto realizzato a Piacenza porta con sé.

A lei sarà dedicata una targa affissa nel nuovo edificio di ematologia e la giornata “Insieme per Angela”, che si terrà sabato 17 giugno nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza. Alle 16,30 si svolgerà il convegno storico scientifico organizzato da Admo con il patrocinio del Comune di Piacenza e moderato dal presidente di Admo Piacenza Vittorio Fusco. Per l’Ausl di Piacenza, parteciperanno Daniele Vallisa, direttore del dipartimento di Oncoematologia e Angela Rossi, direttrice di Biologia dei trapianti. Altri relatori del pomeriggio saranno Agostino Rossi, ex primario del centro trasfusionale, e Giancarlo Izzo.

“Angela è stata importante per la diffusione della cultura della donazione del midollo osseo, propedeutica al relativo trapianto, presidio terapeutico fondamentale per la cura delle malattie onco-ematologiche. Questa giornata è rivolta a chi l’ha conosciuta, apprezzata e amata, ma anche a tutta la cittadinanza – ha sottolineato Fusco, insieme all’assessore ai servizi sociali Nicoletta Corvi e all’ex presidente di Admo Mauro Malaspina -. Vogliamo onorare la sua figura e ripercorrere insieme il cammino e i risultati ottenuti per la nostra comunità sanitaria e nel mondo del volontariato”.

Commosse le parole di Vallisa che ha ricordato come Angela sia sempre stata “un esempio a fare di più, grazie a cui oggi il nostro Centro trapianti è una realtà di respiro internazionale con donatori che arrivano da tutto il mondo”.

“Angela era un’insegnante – ha ricordato Rossi – che grazie alla sua mente aperta riusciva ad avere auna visione della sanità e della cura della persona complessiva e multidisciplinare. Anche grazie a lei è nato il centro donatori di Piacenza, che ora conta 7.400 iscritti tra i 18 e i 35 anni. Oggi l’Immunogenetica di Piacenza garantisce tutta la rete di indagini ed esami a supporto dei trapianti che consente di avere una diagnostica molecolare avanzata di taratura nazionale capace di garantire ai pazienti oncoematologici il miglior iter diagnostico e il più appropriato accesso alle cure”.

L’evento si chiuderà con una cena di gala “sempre per ricordare Angela – ha concluso il presidente Fusco – che tanto amava questi momenti di convivialità”.