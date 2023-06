A Piacenza oltre 500 trapianti di cellule staminali. Oggi il ricordo di Angela Cappello

Il ricordo di Angela Letizia Capello e la volontà di continuare la mission che lei contribuì ad avviare. “Angela portò a Piacenza negli anni 90, quando ancora non c’era niente, il concetto della donazione di cellule staminali con l’apertura di un registro apposito. È anche merito suo se oggi la nostra città è riconosciuta a livello nazionale per la scienza del trapianto”. Sono le parole scelte da Daniele Vallisa, direttore del dipartimento di Oncoematologia dell’Ausl di Piacenza per aprire il convegno organizzato nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni in ricordo di Angela Letizia Cappello, fondatrice di Admo Piacenza e cofondatrice di Admo regionale.

“Abbiamo superato i 500 trapianti di cui oltre 200 trapianti allogenici che sono quelli più complessi – prosegue Vallisa -. Facciamo tutti i tipi di trapianto, da donatore, da famigliare e da sé stesso”. Il convegno è stato presentato da Vittorio Fusco, presidente di Admo Piacenza: “Nel nostro territorio gli iscritti al registro delle donazioni sono 7.400. Ad oggi, da quando siamo nati sono state eseguite 54 donazioni effettive e altre tre si concluderanno entro l’estate – precisa Fusco -. Angela è stata fondamentale per la diffusione della cultura della prevenzione e noi abbiamo l’impegno di proseguire la strada tracciata”.

“Bisogna continuare a incrementare i numeri perché più donatori si iscrivono più possibilità hanno i pazienti con patologia onco-ematologica di poter trovare il donatore compatibile per poter far il trapianto di midollo osseo – afferma Angela Rossi, direttrice di biologia dei trapianti -. Questo evento ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza perché attraverso le donazioni si salvano delle vite”.