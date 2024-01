Studenti rientrano a Piacenza dall’Olanda per iscriversi al registro donatori di midollo

Appena compiuti i diciotto anni la scout di Pontenure Camilla Dordoni aveva espresso un solo desiderio. Entrare nel registro mondiale dei possibili donatori di midollo osseo. Si era fatta “tipizzare” – così si chiama l’esame del sangue che consente il match salvavita con chi aspetta un donatore compatibile – ma il suo impegno poi non si è mai fermato.

Camilla, studentessa della Cattolica in Olanda per la laurea in International business, oggi ha 22 anni e, rientrata a Piacenza per le vacanze, ha coinvolto gli amici di facoltà Eva Sozzi e Luca Corti nella cultura del dono che può salvare una vita.

“Loro stessi mi hanno detto “Accompagnaci in ospedale”. Siamo stati quindi nella sede dell’Admo, che è proprio nel presidio ospedaliero. Abbiamo capito che un ragazzo di 24 anni aveva appena salvato un bimbo…”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ