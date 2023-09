Midollo, 7400 donatori ma ne servono ancora. Admo lancia un appello. Sabato in piazza

Sono 7405 i piacentini donatori di midollo osseo, un numero considerevole per la nostra realtà, ma che necessita di costante aumento. Chi dona salva una vita, ed è proprio con questo messaggio che Admo provinciale in collaborazione con Ausl sarà in largo Battisti sabato 30 settembre dalle ore 9 alle 19. Per l’occasione, i rappresentanti dell’associazione e i professionisti sanitari dell’Azienda forniranno informazioni e raccoglieranno le iscrizioni al Registro italiano donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, un gesto che può aiutare chi ha patologie gravi come leucemia, linfomi e mielomi.

“Per iscriversi al registro bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni – ha spiegato Angela Rossi, direttore di biologia dei trapianti dell’Ausl di Piacenza – poi la donazione si può fare fino a 55 anni, e occorre anche avere almeno 50 chili di peso e godere di buona salute. Le donazioni effettive a Piacenza sono 56, sembrano numeri piccoli però non lo sono visto che la compatibilità è scarsa. C’è molto bisogno, le nostre ematologie si rivolgono sempre di più al registro internazionale, ci sono 40 milioni di donatori in tutto il mondo ed è a loro che si rivolgono”.