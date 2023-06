Assalto di gitanti a Brodo. Abitanti esasperati: “Rifiuti, alberi tagliati e pure spari”

Un tappeto di auto, ovunque, ma anche rami (addirittura interi alberi) tagliati in boschi privati per poter accendere i fuochi della griglia, e ancora nella lista ci sono il campeggio notturno con musica alta fino all’alba, rifiuti e plastiche al mattino dappertutto, spari nella notte per il gusto di farlo.

È il quadro di esasperazione finito tra le recenti segnalazioni ai Carabinieri forestali: a segnalare il caso sono stati alcuni tra gli abitanti di Brodo, antica frazione di Bobbio.

“Questo era un gioiello di pace e di bellezza naturale, ora sembra il parco giochi di decine e decine di famiglie che, per moda o per abitudine, si danno appuntamento qui pensando sia terra di nessuno”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’