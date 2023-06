Voucher di sollievo, dal 19 giugno possibile presentare la domanda: le modalità

Sarà possibile, da lunedì 19 giugno e sino al 21 luglio prossimo, presentare domanda per l’erogazione del “voucher di sollievo”, contributo economico a copertura delle spese relative al Servizio Mensa, alle rette degli asili nido e alla Tari. Si tratta del bando che l’Amministrazione comunale destina alle famiglie numerose residenti a Piacenza da almeno 3 anni, con Isee fino a 20 mila euro e almeno 4 figli a carico, con l’obiettivo di sotenere e valorizzare la genitorialità, contrastare l’esclusione sociale e l’emersione di nuove povertà.

“L’erogazione del voucher di sollievo – sottolinea l’assessora ai Servizi Sociali e alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi – rappresenta una delle iniziative concrete per supportare le famiglie numerose da un punto di vista economico, ma non solo. Questa misura, che andrà ad aiutare le famiglie nel sostenere le spese di mensa e di nido, consente di perseguire pari opportunità per i bambini e le bambine, ragazzi e ragazze nella fruizione dei servizi educativi, oltre a rappresentare un aiuto tangibile per i genitori”.

Come lo scorso anno, la domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando le proprie credenziali SPID, attraverso lo Sportello Telematico comunale. Per i cittadini che necessitano di assistenza alla compilazione della domanda, saranno a disposizione le postazioni comunali Self situate in via Taverna 39, in via XXIV Maggio 28 e presso la Galleria del Sole nel Centro Civico Farnesiana, accessibili tramite appuntamento