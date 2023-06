Concerto e majorettes, la banda Carlo Vignola di Agazzano festeggia 120 anni

Il Corpo bandistico Carlo Vignola di Agazzano compie 120 anni. Stasera, sabato, alle 20.45 in piazza Europa ci sarà un concerto musicale. I primi ad esibirsi saranno gli allievi del corso di percussioni con a seguire il concerto del corpo bandistico e delle majorettes. Domani, domenica, dalle 9 ci sarà la sfilata lungo le vie del paese con a seguire, alle 11, la messa. Terminata la cerimonia religiosa ci si ritroverà di nuovo in piazza per la conclusione della due giorni. La storia della “banda” iniziò nel 1903 quando il maestro Carlo Vignola di origine parmigiana, arrivò ad Agazzano come maestro elementare e convinse 14 ragazzi del paese a formare una banda musicale. Le majorettes si aggiunsero nel 1971.

