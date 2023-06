“Montascale rotti, cimitero inaccessibile ai disabili”. L’assessore: “Interverremo”

Montascale e ascensori fuori uso, con “l’inevitabile conseguenza di limitare l’accessibilità alle persone disabili”. È l’ennesima segnalazione che arriva dal cimitero urbano in via Caorsana, ritenuto ormai da tempo in una situazione di incuria e trascuratezza da parte di molti piacentini che visitano i loro parenti defunti. A porre l’attenzione sul camposanto sono i cittadini Franco Ardenna e Verdiano Badagnani: “Da anni diversi montascale non funzionano, così le persone in carrozzina non possono muoversi liberamente nel camposanto. Un altro problema simile riguarda gli ascensori, che risultano chiusi e fuori uso”. E le lamentele sulla fruibilità dell’area s’intrecciano a quelle riguardanti il decoro: “Non è possibile che le pareti siano scrostate e rovinate, con il rischio di caduta dell’intonaco, proprio in un luogo che dovrebbe garantire una massima forma di dignità e rispetto”.

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha depositato un’interrogazione urgente: “Al netto dell’annosa vicenda relativa ai contenziosi pregressi, occorre vigilare sulla correttezza dell’attività svolta da chi di competenza e, se necessario, adottare tutti i provvedimenti utili per assicurare il decoro del luogo, un intervento massiccio di manutenzione che non può essere più procrastinato”.

L’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni fa sapere che “è in fase di chiusura l’iter di assegnazione definitiva al nuovo gestore Altair attraverso un project financing di quindici anni, un appalto comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. Si definirà un piano di interventi su base triennale a partire dalle problematiche più evidenti, proprio come l’accessibilità e le coperture nelle parti comunali e nelle cappelle private. I montascale – prosegue Bongiorni – sono circa una ventina, mentre gli ascensori sono quattro. I dispostivi saranno riparati. Intanto il gestore chiede all’utenza di segnalare le istanze direttamente agli uffici, in modo che il personale possa accompagnare i disabili o gli anziani con difficoltà motorie all’interno del cimitero”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: