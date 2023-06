Incendio nella notte a Gossolengo: in fiamme due garage, auto danneggiate

Notte di lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 2.30 a Gossolengo per domare un incendio. Le fiamme, stando a una prima ricostruzione, sono divampate all’interno di un garage in via Gerolo, salvo poi propagarsi ad un altro box adiacente. Gravemente danneggiate le due auto parcheggiate, fortunatamente il rogo – poi domato dai vigili del fuoco – non ha interessato le abitazioni ne’ causato feriti. Sul posto anche i carabinieri di Rivergaro. Non si esclude che l’incendio possa essere stato causato da un cortocircuito.

