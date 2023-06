Agazzano, il corpo bandistico torna a casa: in sicurezza il 2° piano del palazzo comunale

Grazie all’acquisto di un ponteggio, che ha consentito di rimettere in sicurezza lo scalone di accesso al secondo piano, il corpo bandistico Carlo Vignola e l’Orchestra Luigi Cremona, hanno potuto fare “ritorno a casa”, nel palazzo comunale di piazza Europa. Una terza associazione, la Schola Cantorum Paolo Guglielmetti che una sede non l’aveva, ha finalmente potuto trovarne una. La soluzione adottata, un ponteggio del costo di 20mila euro, è provvisoria, ma sconsente di accedere in sicurezza all’ultimo piano del palazzo comunale, dove fino a sei anni fa avevano sede le associazioni.

Il corpo bandistico, presieduto da Manuela Villa, ritorna finalmente a casa dopo sei anni “in prestito” tra Gazzola e Piozzano. L’Orchestra, presieduta da Luigi Mulazzi, durante gli ultimi sei anni ha dovuto chiedere ospitalità al vicino Comune di Gazzola, mentre la Schola Cantorum, presieduta da Patrizia Guglielmetti e che una sede vera e propria non l’ha mai avuta, ha potuto contare sulla disponibilità del centro parrocchiale. “Siamo orgogliosi di aver riportato a casa le nostre associazioni” ha detto il sindaco Maurizio Cigalini nel consegnare ai tre presidente le chiavi dei locali. Tutti e tre hanno detto “grazie” anche ai comuni limitrofi e al centro parrocchiale. “Ci hanno accolti a braccia aperte”.