Agazzano, 120 anni di banda. Tutto il paese stretto attorno alla sua “Carlo Vignola”

È stata la festa di tutto il paese che si è stretto attorno alla sua “banda”, quella celebrata ad Agazzano in omaggio ai 120 anni del Corpo bandistico Carlo Vignola. Gli oltre 30 componenti si sono esibiti in piazza e lungo le vie del paese, con a fianco le immancabili majorettes, a significare la voglia di portare la musica in ogni dove, L’applauditissimo concerto in piazza Europa è stato il momento per dire “grazie” a chi, come il maestro Antonio Quero, da 25 anni dirige la banda di cui ha praticamente fatto sempre parte, sin da bambino, o alla presidente, Manuela Villa, altro pilastro della formazione musicale. Durante la serata sono state omaggiate anche tutte le persone, sponsor, amministrazioni comunali, in una parola tutte le realtà che hanno consento alla banda di attraversare oltre un secolo di storia. Una storia che è anche un pezzo di identità agazzanese.

