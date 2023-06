All’hospice di Borgonovo il premio solidarietà per la vita Santa Maria del Monte

Il premio “Solidarietà per la vita Santa Maria del Monte” va all’hospice di Borgonovo. La consegna si terrà dalle 18.00 di domenica 25 giugno da parte del Prefetto Daniela Lupo, alla presenza dell’arcivescovo Piero Marini. L’evento – organizzato dalla Banca di Piacenza e giunto alla sua 33esima edizione – è finalizzato a riconoscere atti e comportamenti di solidarietà umana per la promozione e la difesa della vita.

Lo ha deciso all’unanimità la Commissione giudicatrice riunita in Prefettura sotto la presidenza del prefetto Daniela Lupo e composta da don Gianni Quartaroli, rettore del Santuario del Monte, Franco Albertini, Sindaco di Alta Val Tidone, accompagnato dall’assessore Giovanni Dotti, Lavinia Curtoni, responsabile dell’Ufficio relazioni esterne della Banca di Piacenza e Paola Farroni, Ispettrice provinciale delle infermiere volontarie della Croce rossa.

“Nella delicata funzione di assistenza di persone con malattie in fase avanzata, per le quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non sia più possibile, l’équipe multiprofessionale della struttura privilegia l’umanizzazione delle cure e dell’assistenza stessa, offrendo ampio spazio al sistema dei valori del malato: rispetto della dignità, della personalità, della spiritualità e fede religiosa, dell’autonomia e della privacy. L’attenzione non è solo per il paziente, ma è orientata anche al miglioramento della qualità di vita dei famigliari: a coloro che abitano lontano o che hanno difficoltà di spostamento, la struttura offre due camere arredate e dotate di ogni comfort, dove poter alloggiare per assistere i loro cari ricoverati” la motivazione resa nota dalla commissione.