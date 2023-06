Dai concerti nel mondo agli anziani: Leonardo Colonna è Castellano dell’anno

Il contrabbassista Leonardo Colonna è il Castellano dell’anno 2023. Al maestro, che per 36 anni ha insegnato al Nicolini di Piacenza oltre ad aver calcato teatri di mezzo mondo, venerdì alle 19 verrà consegnato il prestigioso riconoscimento. Oltre alle indubbie doti di musicista fuoriclasse, l’ottantenne contrabbassista verrà premiato anche per le sue doti umane. Con la sua fisarmonica, uno dei primi strumenti che imparò a suonare, Colonna allieta i pomeriggi degli anziani delle case protette, dei bambini di Rio Torto e dei centri diurni. Anche per questa sua capacità di ridimensionare la sua altissima professionalità e il suo talento, adattandolo “a misura di tutti”, il maestro Colonna sarà premiato. “In un’epoca in cui – dice la sindaca Lucia Fontana – protagonismo e sovraesposizione la fanno da padrone, il maestro Leonardo Colonna ci insegna il valore della modestia, della generosità e della grande umanità”.

“Oggi – dice Colonna – mi esibisco con la fisarmonica per gli anziani e i ragazzi. Ne sono felice. Lo faccio con passione”.