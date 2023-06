La spazzatrice stradale va a fuoco: i vigili del fuoco spengono le fiamme

Attimi di paura stamattina in via Cigala Fulgosi a Piacenza a causa di una spazzatrice impiegata per la pulizia delle strade che improvvisamente ha preso fuoco durante il servizio. Sul posto è giunta tempestivamente una squadra di vigili del fuoco dalla vicina caserma di strada Valnure la quale, insieme alla prontezza del conducente che ha utilizzato l’estintore presente a bordo del mezzo, ha permesso di limitare i danni al solo contenitore posteriore del veicolo.

In corso i rilievi per stabilire le cause dell’accaduto.