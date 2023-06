Povertà in crescita, alla Mensa della fraternità ritmi record: 150 pasti al giorno

La povertà a Piacenza continua a crescere e lo fa anche in un periodo dell’anno – l’estate – in cui i dati storici hanno sempre riscontrato una tregua. Due le spie che si sono pericolosamente accese.

La mensa della Fraternità che procede a ritmi da record con 150 pasti garantiti tra pranzo, cena e asporto. Il rendiconto quadrimestrale di “Insieme Piacenza” – l’alleanza solidale nata nel 2020 tra Comune, Fondazione di Piacenza e Vigevano, diocesi, Crédit Agricole – le cui spese dovrebbero calare ma che invece risultano più o meno sempre stabili.

Anche nell’ultimo quadrimestre terminato in aprile – 120 mila gli euro spesi – e che precede il “rettilineo” finale, visto che l’alleanza cesserà definitivamente il suo mandato a fine agosto. Salvo rifinanziamenti e ampliamenti, di cui ci sarà tempo di parlare.

Il tutto esaurito alla mensa è il macro dato che emerge più degli altri. Sono stati 11.715 i pasti erogati da gennaio a fine aprile, più altri seimila d’asporto: 50 al giorno fra cestini di emergenza e pasti preparati per il centro diurno. In totale 150 pasti al giorno. Un numero che prosegue stabile anche in maggio e giugno.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’