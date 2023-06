Fan già in piazza, grande attesa per Radio Bruno. Come cambia la viabilità

I primi fan si sono schierati in piazza Cavalli già alle 8 di stamattina con gli striscioni in mano: “Da Piacenza a Modena c’è solo una sirena, Ana Mena!”. Ma l’apertura dei cancelli è fissata ben più tardi, intorno alle 15.30, con decine di giovani all’ombra di palazzo Gotico per conquistare le prime file sotto il palcoscenico. Grande attesa, dunque, per la tappa locale dello “Yoga Radio Bruno Estate”, il maxi concerto condotto da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari che si terrà stasera alle 20 nel centro storico della nostra città. L’ingresso è gratuito con una capienza massima di circa cinquemila persone: le autorità hanno dato il via libera all’accesso di quasi due spettatori per ogni metro quadrato, per una superficie totale di oltre 2.500 metri quadrati.

Diversi i protagonisti della serata: dai Pinguini Tattici Nucleari a Francesco Gabbani, da Madame a Rocco Hunt. E ancora Baby K, LP, Fred De Palma, Rosa Chemical, Ana Mena, Clara, Gemelli Diversi, Leo Gassman, Wax, Alvaro De Luna, Wayne, Cmqmartina, Tommy Dali e NDG.

Da non dimenticare le modifiche alla viabilità: fino al termine dello spettacolo, è vietata la sosta in piazza Cavalli, piazzetta Mercanti e piazzetta Grida, nonché nel tratto di via Cittadella tra via Mazzini e largo Matteotti, nel tratto di via Cavour tra piazza Cavalli e largo Matteotti e nel tratto di via Mazzini tra via Mentana e piazza Cavalli. Le stesse vie e piazze sono chiuse al traffico, così come largo Battisti, il tratto di corso Garibaldi tra via Vigoleno e largo Battisti, via San Donnino, via Medoro Savini, piazzale Plebiscito, via Sopramuro (tra piazza Cavalli e via San Donnino), il tratto di via XX Settembre tra piazza Cavalli e via San Francesco, vicolo Perestrello.

“Lo sforzo organizzativo è notevole, per la prima volta Piacenza ospita un evento di questa portata” ha osservato il sindaco Katia Tarasconi, presente nei pressi del palcoscenico stamattina per un sopralluogo. Gli ingressi al concerto sono consentiti da via Cavour e largo Battisti. I disabili possono accedere a un’area ad hoc sotto i portici di palazzo Gotico. L’appello dell’amministrazione comunale è di lasciare le auto fuori dal centro storico e raggiungere la piazza a piedi o in bici.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: