“Troppe rotonde”: lenzuolata di protesta contro il progetto della nuova Statale 45

Fin da subito erano state pensate come una delle azioni di protesta simboliche contro il nuovo tracciato della variante Rivergaro-Cernusca della Statale 45 di Val Trebbia. Ora le “lenzuolate” sono diventate realtà: sulle pareti esterne di alcune abitazioni che saranno colpite più o meno pesantemente da espropri o dal passaggio della nuova carreggiata, sono comparsi dei lenzuoli con eloquenti scritte di disapprovazione nei confronti del percorso portato avanti finora da Anas e delle soluzioni progettuali adottate.

Ci sono, dunque, ancora numerosi cittadini che sperano ancora in un dietrofront e in un nuovo progetto più semplice, più funzionale e meno costoso: un’idea ribadita più volte nel corso degli incontro pubblici del Comitato residenti e utenti che, secondo alcuni, rischierebbe però di far naufragare per sempre la messa in sicurezza della “45”. Intanto, il termine per presentare le osservazioni al progetto resta il 17 luglio.

