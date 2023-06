Opere a caccia di like: la galleria Ricci Oddi punta sui social con video interattivi

Giunge alla sua seconda edizione “InstaGROm”, in cui “Gro” sta per Galleria Ricci Oddi. Il progetto si compone di una serie di clip video della durata di poco più di un minuto dedicati ad alcune delle opere più rappresentative del museo di via San Siro, puntando su un linguaggio agile e su modalità familiari alle giovani generazioni. Destinati alla diffusione on line e alla condivisione sui social, i filmati sono prodotti in versione italiana e inglese e sono consultabili anche durante la visita in galleria inquadrando un codice QR collocato in prossimità del quadro.

I video sono prodotti dall’associazione culturale “Coming out” con la supervisione della direttrice della Galleria Ricci Oddi Lucia Pini e sono resi possibili dal sostegno del Comune di Piacenza, della Fondazione di Piacenza e Vigevano e, in continuità con la precedente edizione, dell’azienda Musetti Caffé. Gli autori sono Roberto Dassoni e Laura Bonfanti.

IL SERVIZIO A CURA DI THOMAS TRENCHI: