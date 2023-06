A Castel San Giovanni 50 famiglie in attesa per il nido. “Presto misure di supporto”

A Castel San Giovanni ci sono cinquanta famiglie in lista di attesa per un posto all’asilo nido comunale “Biribimbo”. Le domande per inserire i propri figli sono state 104, contro i “soli” 54 posti disponibili. In attesa che venga finalmente costruito il nuovo asilo nido, dove i posti saranno 70, il Comune tenta di correre ai ripari. Bisogna infatti trovare una soluzione tampone per le famiglie in lista di attesa. “Stiamo mettendo a punto alcune misure che consentiranno di andare incontro alle famiglie tramite un sostegno economico” dice l’assessore Elena Galli. A giorni tali misure dovrebbero essere messe a punto e rese note alle famiglie. Per quel che riguarda invece il nido di via Eleonora Duse i lavori per la costruzione del solo nido sono stati aggiudicati alla ditta Tmc Technology srl di Marigliano di Napoli, che ha delimitato l’area di cantiere dando di fatto avvio all’iter per la costruzione.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’