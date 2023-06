Acer Piacenza, approvato il bilancio: “Tante richieste, obiettivo alloggi sfitti zero”

E’ stato approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2022 di Acer Piacenza. Il presidente Marco Bergonzi ha tenuto nella sua relazione a sottolineare come “l’attuale consiglio di amministrazione si è insediato lo scorso 2 dicembre e, di conseguenza, non ha avuto modo di incidere sulle attività di cui questo bilancio rappresenta la sintesi. Acer è un Ente prezioso e strategico per il territorio, perché svolge un’attività volta ad assicurare il soddisfacimento di uno dei bisogni primari per le persone: la casa. La domanda di alloggi a prezzi sostenibili continua ad aumentare e l’offerta si rivela sempre più insufficiente: per questo, il tema della casa non potrà non rientrare a breve tra le priorità dell’agenda politica”.

Con alcune slide il presidente ha toccato gli aspetti principali del tema dell’edilizia residenziale pubblica: “La nostra mission anzitutto deve essere quella di dispiegare il massimo impegno per la manutenzione ed il ripristino degli alloggi che man mano si liberano e che devono essere rimessi a disposizione dei Comuni nel più breve tempo possibile, per nuove assegnazioni. L’obiettivo ambizioso quanto ideale sarebbe: alloggi sfitti zero”.

E poi la collaborazione stretta con i Comuni: “Si deve camminare a stretto contatto con le istituzioni locali, con la massima collaborazione e per questo abbiamo iniziato un ciclo di visite in tutti i Comuni della provincia che contiamo di concludere entro la fine dell’anno; il contatto con i sindaci è costante ed imprescindibile per affrontare insieme i problemi del territorio”. E la tolleranza zero nei confronti dei comportamenti lesivi della convivenza civile: “nei casi comprovati di atti incivili o di incuria, il rischio non può essere solo quello di un’ammenda pecuniaria, ma quello ben più concreto di perdere la casa. E’ un dovere che abbiamo non solo nei confronti del bene pubblico ma di tutte quelle famiglie – e sono la maggior parte – che si comportano correttamente”.

Parole apprezzate dai sindaci presenti, tra cui Marica Toma (Cadeo): “E’ stata una relazione molto chiara con dati molto precisi. E’ chiaro che la nostra mission resta di sistemare il maggior numero di alloggi possibili: attualmente, non possiamo soddisfare la domanda delle famiglie proprio perché abbiamo necessità di manutenzione e non abbiamo fondi a disposizione. La collaborazione con Acer è massima e sono convinta che con questo Cda si proseguirà proprio nella giusta direzione”.

Dello stesso parere il presidente della Provincia, Monica Patelli: "Le linee guida del nuovo Cda vanno nella direzione di una stretta collaborazione dei Comuni. Il presidente è già venuto tra l'altro a Borgonovo e gli uffici sono stati pronti a far fronte ad emergenze segnalate. Il piano case resta un'esigenza fondamentale per poter rispondere ai bisogni delle famiglie, soprattutto in un periodo di crisi come quella che stiamo attraversando".