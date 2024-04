Occupazione abusiva in due alloggi popolari a Piacenza: denuncia di Acer e Comune

Case popolari occupate abusivamente a Piacenza. Da una quindicina di giorni un alloggio pubblico di via Gardella risulta utilizzato illegalmente da un cittadino che ha tagliato la serratura con un flessibile, è entrato nell’appartamento e l’ha fatto diventare casa sua e della sua famiglia. Acer e Comune hanno già sporto denuncia. Ma oltre a questo primo caso già acclarato dalla polizia locale sono in corso ulteriori verifiche per un secondo caso di occupazione abusiva sempre nello stesso condominio di via Gardella.

casi inediti a piacenza

Mai a Piacenza erano accaduti fatti di questo tipo. Quanto basta perché si sia accesa una spia. “È chiaro che siamo preoccupati, sono atti intollerabili. Da parte di Acer c’è la massima determinazione a rimuovere tempestivamente qualsiasi situazione di illegalità” afferma Marco Bergonzi, presidente dell’azienda casa Emilia Romagna, l’ente che gestisce il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica (Erp) e provvede alla loro manutenzione.