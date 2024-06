Case popolari per 41 famiglie, ma le domande sono 247. Acer: “Serve un piano alloggi”

La fame di case popolari è sempre viva come dimostra anche l’affollamento delle domande rese pubbliche da pochi giorni sul sito del Comune (www.comune.piacenza.it). A fronte di 247 richieste saranno 41 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che il Comune di Piacenza potrà assegnare, messi a disposizione da Acer, l’Agenzia che si cura della manutenzione delle case popolari.

“Abbiamo sistemato questi alloggi da quando è stato aperto il bando sino al termine ultimo per le domande – spiega Stefano Cavanna, direttore di Acer – ma si continua a lavorare per renderne altri disponibili. A settembre è previsto l’affidamento effettivo, con le proposte di alloggi alle varie famiglie assegnatarie”.

Quindi chiavi in mano a settembre. Ma anche Cavanna riconosce che servirebbero tanti alloggi in più, solo un piano casa potrebbe assicurarli con nuove costruzioni. Intanto si lavora alla palazzina con 14 alloggi alla Farnesiani e alle ristrutturazioni in via Capra.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’