Case popolari senza barriere architettoniche: lavori di Acer a Rivergaro e Gossolengo

Abbattere le barriere architettoniche nelle case popolari. E’ l’obiettivo dei lavori previsti da Acer in via Roma a Rivergaro e in via Grandi a Gossolengo per la manutenzione interna dei locali posti al primo piano e al pianterreno della palazzina per consentirne l’utilizzo a persone con disabilità motoria e creare così un luogo di convivialità per persone adulte. Il cantiere nasce nel solco dei “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” finanziati con il Pnrr.

“L’intervento – spiega Acer – prevede inoltre opere di sistemazione di parte dell’area esterna per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per rendere esclusivo l’accesso dei locali, indipendentemente dal comparto scolastico ad oggi in essere. Il locale potrà essere utilizzato da cinque o sei persone che saranno accompagnate in un percorso di autonomia e socializzazione. A Rivergaro, in via Roma 37-49, l’intervento è volto alla sola manutenzione interna dei locali posti al primo piano, destinando dunque l’intero piano a “palestra di vita” (4 posti per disabili). L’intervento non prevede la sistemazione degli esterni ad esclusione degli elementi necessari al superamento delle barriere architettoniche (vano scala e scala esterna)”.

L’importo totale per i lavori che interessano il distretto di Ponente, e che sono stati affidati ad Acer Piacenza, è di circa 280mila euro. “Il miglioramento che si vuole perseguire consiste nel rendere i locali non solo accessibili ma anche inclusivi, ponendosi quindi l’obbiettivo di superare non solo le barriere architettoniche ma anche quelle sociali permettendo ai fruitori di cooperare e condividere le varie esperienze ed i vari momenti della giornata” sottolinea il presidente di Acer Marco Bergonzi. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo autunno.