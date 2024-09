Farnesiana, inaugurati scuola per l’infanzia Gianni Rodari e area sgambamento cani

E’ stata inaugurata nella mattinata di martedì 24 settembre, alla presenza del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, del vicesindaco Matteo Bongiorni e dei vertici di Acer (presenti il presidente Marco Bergonzi, il vice Andrea Pezzani, la consigliera Ilaria Rossi e il direttore generale Stefano Cavanna), la scuola per l’Infanzia Gianni Rodari in via Carella a Piacenza. L’intervento di rifacimento del tetto è compreso nella ben più ampia progettazione di riqualificazione del quartiere della Farnesiana che, nel giro di due anni, sarà completata con 18 interventi all’interno del cosiddetto triangolo e due esterni (il nuovo campo da basket inaugurato la scorsa settimana e l’area sgambamento cani inaugurata questa mattina).

“Siamo molto orgogliosi – afferma il presidente Bergonzi – di consegnare nei tempi previsti il nuovo tetto alla scuola che ha in questo modo potuto ripartire in sicurezza con il nuovo anno scolastico. Oggi sarà anche l’occasione per verificare insieme lo stato di avanzamento del cantiere per la costruzione della nuova palazzina che permetterà di aumentare la dotazione degli alloggi ERP di 24 nuovi appartamenti. Tutti gli interventi saranno evidenziati da una cartellonistica ad hoc che metterà in rilievo il numero dell’intervento e la piantina di tutte le opere in programma». L’area di sgambamento, dotata di una nuova cancellata, è invece occasione non solo per far socializzare gli amici quadrupedi, ma soprattutto gli inquilini, nella speranza di portare un contributo alla convivenza civile e, di conseguenza, migliorare la qualità dell’abitare.

Si allega la brochure degli interventi complessivi.