Upupa, martin pescatore, gruccione: i voli colorati nei cieli piacentini

Alcune specie di uccelli hanno nelle ali e nel corpo, un piumaggio così variopinto tanto da assomigliare ai colori dell’arcobaleno rivelando le loro origini tropicali, che normalmente non si osservano in questa latitudine. L’upupa è sicuramente uno degli uccelli più appariscente che, con la sua colorazione molto accesa, risulta inconfondibile fra gli uccelli che vivono in questo periodo nella nostra provincia. Ha una cresta da regina che può alzarla a piacimento durante la danza nuziale.

Spostandoci nelle vicinanze dove l’acqua forma un laghetto troviamo il martin pescatore. Ha un piumaggio brillante, sfumato di turchese e verde smeraldo sul dorso, mentre il petto appare di un vivo arancione. Rimane immobile in prossimità dell’acqua, nella quale è solito tuffarsi non appena individua una potenziale preda.

Il gruccione con i suoi colori sgargianti, molto simili a quelli dell’arcobaleno, sono in parte dovuti ai pigmenti rossi, gialli, ocra e castano ma soprattutto agli effetti di rifrazione che la luce crea sulle penne sviluppando una gamma di colori cangianti che spazia dal blu all’azzurro e al verde smeraldo. Tutte queste variazioni della colorazione del piumaggio, sia del gruccione ma anche degli altri uccelli trattati, in questo periodo, basta alzare lo sguardo verso il cielo per vedere queste specie appariscenti .

IL SERVIZIO DI LUIGI ZIOTTI E MARISA CELLA