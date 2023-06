Enrico Franceschini: “Ci sarà sempre bisogno di giornalisti con la valigia pronta”

“Come nelle favole, qualche volta i sogni diventano realtà”. Inizia da qui il racconto di Enrico Franceschini, scrittore e firma di Repubblica che tra un viaggio e l’altro, nei giorni scorsi, ha fatto visita a Libertà. Un’occasione per raccontare il dietro le quinte del mestiere di corrispondente dall’estero, un lavoro anzi una passione che l’ha portato a lavorare in tre continenti e in cinque differenti capitali, da New York a Londra, passando per Washington, Mosca e Gerusalemme.

Nella sua ultima fatica letteraria – dal titolo oltremodo esplicito “Come girare il mondo gratis, un giornalista con la valigia” – riporta gli incontri con i grandi della Terra, tra cui quello con Michal Gorbaciov durante gli ultimi giorni dell’Unione sovietica. “Lo intervistai poche ore dopo le sue dimissioni – ricorda Franceschini – sperava che il seme di libertà e di democrazia da lui pianto non inaridisse. Se oggi vediamo la Russia di Putin pensiamo che quel seme sia scomparso, ma – continua Franceschini – le riforme democratiche sono come il Dna delle persone, come un nipotino che conserva qualche tratto del nonno. Tra vent’anni, io penso e spero che la Russia tornerà verso la democrazia”.

Nel libro Franceschini riporta tutti i cambiamenti apportati dalla rivoluzione digitale e dall’ascesa del web e dei social: “E’ cambiato tutto ed è diventato tutto più veloce – spiega – ma l’aspetto più importante è rimasto lo stesso: qualcuno che vada a raccontare quello che vede con i suoi occhi e che lo trasmetta in modo serio attraverso un’informazione di qualità”. “A un giovane giornalista di oggi non consiglierei di andare a New York, ma gli direi che ci sono tre continenti importantissimi per il ventunesimo secolo, Africa, Asia e America Latina quasi vuoti di giornalisti italiani”. Il sogno è quindi ancora valido, anche perchè “ci sarà sempre bisogno di giornalisti con la valigia pronta”.