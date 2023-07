“E’ la stampa bellezza!”: al Daturi la rassegna dedicata ai 140 anni di Libertà

Ritorna “È la stampa, bellezza”: la rassegna di film dedicata al giornalismo che Editoriale Libertà ha costruito in questi mesi in occasione dei 140 anni del quotidiano per proporre alla città una serie di visioni e di riflessioni sull’importanza della stampa libera, riparte questa sera alle 21.45 all’Arena Daturi, all’interno della lunga e variegata rassegna cinematografica estiva gestita da Arci e Cinemaniaci, con “Prima pagina” di Billy Wilder.

Il film, rivisitazione di Billy Wilder della commedia teatrale di Ben Hecht e Charles MacArthur, già portata sul grande schermo da Lewis Milestone nel 1931 e da Howard Hawks nel 1940 con “La signora del venerdì” (dove Hawks decise di fare di Hildy direttamente una donna), è uno dei capolavori di Wilder, e stiamo parlando di un regista che ha girato alcuni tra i noir e le commedie più importanti della storia del cinema.

Nella Chicago del 1929 i giornalisti dei principali quotidiano attendono in sala stampa gli aggiornamenti sull’attesa esecuzione di Earl Williams, condannato all’impiccagione ufficialmente per l’uccisione di un poliziotto di colore, ma, in realtà, per il fatto di appartenere all’organizzazione anarchica “Friends of American Liberty”. Hildy Johnson (Jack Lemmon), cronista di punta del Chicago Examiner, sta per lasciare il lavoro per sposarsi, insensibile alle minacce e alle lusinghe del suo direttore Walter Burns (Walter Matthau). Suo malgrado, il giornalista si ritroverà coinvolto nell’evasione del condannato, e approfitterà della situazione per un ultimo grande scoop. “Prima pagina” è del 1974, tra gli ultimi lavori di Wilder ed è una commedia che mescola gli eleganti predecessori della sophisticated comedy e della slaspstick comedy con elementi di satira politica: i dialoghi fulminanti e un cast corale di brillantissimi attori restituiscono una pungente critica sul sistema informativo, giudiziario e sociale americano degli anni ‘30 e degli anni ‘70. Tutte le serata di “È la stampa, bellezza” sono a ingresso gratuito: la rassegna continuerà negli spazi dell’Arena Daturi con due titoli fondamentali che raccontano battaglie per la libertà di stampa, “Good night and good luck” di George Clooney, ovvero la CBS contro il senatore McCarthy, in programma l’11 luglio e “The Post” di Steven Spielberg, la scoperta della verità sulla guerra del Vietnam contenuta nei Panama Papers, che sarà proiettato il 18 luglio. Chiuderà il 15 settembre con lo sguardo affilato di Marco Bellocchio sul rapporto tra informazione e potere in “Sbatti il mostro in prima pagina”.