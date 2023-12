Nuova vita all’arena Daturi con eventi e concerti: via al cantiere nell’estate 2024

Malmesso e sottoutilizzato. Da decenni piange il cuore a vedere uno spazio come il Campo Daturi così scarsamente valorizzato. E bisogna tornare indietro di vent’anni, precisamente al 2 agosto 2003, per ricordare un evento degno di questo nome ospitato in questo luogo. Fu il concerto di Manu Chao. Il cantautore francese scelse Piacenza come prima tappa del tour di quell’anno – l’album “Clandestino” – e portò al Daturi diecimila persone. Ci vuole provare ora l’amministrazione Tarasconi a rinverdire quei fasti, a smorzare le polemiche sull’utilizzo del luogo e a donare così alla città una vera “arena” attrezzata a dovere come luogo educativo, sportivo e anche come spazio da destinare agli spettacoli pubblici. “Medi eventi” si legge nelle carte. E sarebbe già un successo.

Gli uffici dei lavori pubblici stanno ormai ultimando le tavole per la consegna del progetto definitivo. Poi da giugno dovrebbero scattare i lavori di riqualificazione. Il sacrificio da sopportare sarà un’estate di chiusura perchè il cantiere, fa sapere l’assessore Matteo Bongiorni, “sarà impattante e invasivo”. I lavori, per un finanziamento complessivo di 500mila euro, dovrebbero durare tra i tre e i quattro mesi anche se occorre attendere il cronoprogramma atteso a fine di gennaio per poter essere più precisi sulle esatte tempistiche.

L’intervento sarà suddiviso in tre blocchi: la realizzazione di una rampa per disabili sul retro del Farnese, in Largo Brigata Piacenza, che diventerà un punto di accesso stabile che permetterà all’ente di superare il tema dell’ascensore e dei vincoli correlati. Un secondo step riguarderà l’ammodernamento delle tribune, degli spogliatoi e dei servizi igienici. Infine la terza tranche riguarderà gli impianti di acqua e luce al servizio degli utenti. Parallelamente si interverrà anche sulla riqualificazione della scala di accesso sul lato di viale Risorgimento, quello dove solitamente si entra per andare al cinema all’aperto d’estate.

Va precisato che l’amministrazione ha già avviato un dialogo con gli organizzatori della Placentia Half Marathon – che utilizzavano l’impianto come base per gli atleti – per una soluzione alternativa. Stesso discorso con i Cinemaniaci: la sede del cinema all’aperto per il 2024 dovrebbe cambiare e sopostarsi o all’ex Caserma Cantore oppure al Bastione di Porta Campagna.