In pensione il dottor Angelo Benedetti, anima della rianimazione in Val Tidone

Il dottor Angelo Benedetti ha smesso i panni di direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Castel San Giovanni per godersi la meritata pensione. Dopo oltre quattro decenni di professione, tutta spesa nel presidio ospedaliero unico della Valtidone, per il medico considerato la memoria storica dell’ospedale castellano è ora di prendersi un po’ di riposo. “Appartengo a una categoria di medici in via di estinzione, ma io non saprei fare altrimenti. La professione l’ho sempre intesa così e cioè prima di tutto come partecipazione alla sofferenza della gente. Durante questi quarant’anni non ho mai fatto finta. Ho sofferto con i miei malati” dice il dottor Benedetti, da molti considerato l’anima della rianimazione di Castel San Giovanni, almeno per come la si conosce oggi. “Quando arrivai, nel 1981, la terapia del dolore non esisteva. C’erano tre letti e insieme ai colleghi e soprattutto con il dottor Oscar Collini iniziammo a strutturarla”.

