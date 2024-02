A Castel San Giovanni resta la riabilitazione cardiologica, i casi gravi a Piacenza

Da lunedì 12 febbraio gli otto posti letto della cardiologia di Castel San Giovanni vengono interamente destinati alla riabilitazione cardiologica. Vuol dire che i pazienti “acuti” (quelli ad esempio che hanno gravi eventi in corso come può essere un infarto) verranno dirottati direttamente in ospedale a Piacenza.

Ritorneranno a Castello quando, e se, avranno bisogno di fare un periodo di riabilitazione prima di tornare a casa.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ