Visite ortopediche dei medici del Rizzoli a Castello: prenotazioni dal 3 luglio

Si apriranno mercoledì 3 luglio le prenotazioni per le visite ortopediche condotte dai professionisti dell’Istituto Rizzoli di Bologna all’ospedale di Castel San Giovanni.

dall’8 luglio partono le visite

Dall’8 luglio gli specialisti del centro bolognese iniziano la prevista attività ambulatoriale in Val Tidone. In fase iniziale, è possibile richiedere la prenotazione di una prima visita con prescrizione del proprio medico di famiglia, solo telefonando al Cuptel 800.651.941.

Nelle prossime settimane saranno rese disponibili anche le altre modalità tradizionali: sportelli Cup e farmacie.

i quesiti diagnostici

In questi giorni l’Ausl sta comunicando ai medici di famiglia le indicazioni specifiche per la corretta compilazione delle richieste. I quesiti diagnostici potranno interessare problemi relativi a piede, caviglia, ginocchio, anca, mano e polso.

I professionisti dello Istituto ortopedico Rizzoli saranno presenti, in una prima fase, per due sedute settimanali; l’attività ambulatoriale è propedeutica all’ avvio dell’attività chirurgia programmata (elettiva), prevista entro l’autunno 2024.

dove si svolgeranno le visite

Le visite, rivolte a pazienti a partire dai 14 anni di età, vengono effettuate negli ambulatori ortopedici dedicati, situati al piano meno 1,nell’area dei poliambulatori, all’ospedale di Castel San Giovanni.

Si raccomanda di presentarsi allo specialista con la documentazione sanitaria di cui si è già in possesso, con particolare riferimento a esami radiografici (portare il Dvd) o ad altre valutazioni diagnostiche (es. precedenti visite ortopediche).

Gli utenti devono avere con sé anche la tessera sanitaria e la certificazione di esenzione, se ne sono titolari.