Asili nido, 599 domande. Ma resta fuori la metà dei bimbi: 279 sono in lista d’attesa

Il Comune di Piacenza ha accolto 599 domande per nuovi ingressi di bambini della fascia 0-3 anni negli asili nido comunali, convenzionati e part-time della città in vista del nuovo anno scolastico in partenza il primo settembre. Lo ha fatto tramite una determina dirigenziale del 29 giugno scorso che ha reso pubbliche le graduatorie provvisorie avverso le quali le famiglie che si ritenessero nella condizione di farlo avranno 12 giorni per presentare ricorso. Una novantina di richieste arrivate agli uffici comunali erano state rifiutate ancora prima dell’istruttoria vera e propria per assenza di uno o più requisiti necessari all’accesso al servizio. Anche costoro potranno presentare ricorso al Comune nella stessa tempistica.

Ma i quasi 600 bambini (divisi tra lattanti, piccoli e grandi) inseriti nelle graduatorie provvisorie che il Comune si augura di rendere definitive entro il mese di luglio non avranno tutti un posto nei servizi operanti nel Comune. Anzi, ben 279 ne saranno esclusi. Finiranno nelle liste d’attesa, a fronte dei 320 posti disponibili per nuovi ingressi messi a disposizione per questo anno scolastico. Sostanzialmente, il tasso di risposta alla domanda di servizio viaggia poco sopra il 50 per cento, il che significa che una famiglia su due dovrà reperire soluzioni alternative al nido comunale.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’