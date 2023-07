Ciclista di 59 anni si accascia lungo la strada, malore fatale a Maiolo di Olmo

Malore fatale per un ciclista classe 1964 mentre percorreva la statale 654 in località Maiolo di Olmo. Verso le 14 di domenica 2 luglio l’uomo stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando si è improvvisamente sentito male e si è accasciato in una piazzola a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza risultato. Il medico ha constatato la morte per arresto cardiaco. Presenti anche i carabinieri di Bettola.

