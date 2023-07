Il batterista dei Delirium suonerà nella sua Ottone. “Qui ho le mie radici”

Il batterista dei Delirium, la celebre band che con Ivano Fossati superò il milione di copie vendute con “Jesahel”, sarà a Ottone il 22 luglio per quello che definisce “il concerto della vita”. Pino Di Santo ha infatti qui le sue radici e si emoziona nel raccontarlo: “Mia nonna Angelica Canevari fu la prima ad aprire l’emporio della Valtrebbia, vendeva dal frumento al cemento. Ho restaurato la nostra casa e mi sento ottonese. Ottonesi lo si è sempre. Anche se ho suonato davanti a migliaia e migliaia di persone, arrivando anche ad aprire il concerto dei Rolling Stones, esibirsi qui, in piazza, a pochi metri da casa, è qualcosa di unico per me”, spiega. Il concerto alle ore 21, con diversi artisti sul palco, sarà un tributo interamente dedicato ai Pink Floyd, voluto dal ristorante “Genova” con il Comune.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’