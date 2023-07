Cade in casa e non riesce a rialzarsi: grida di aiuto, anziano salvato dalle Volanti

Cade a terra nel pomeriggio, senza più riuscire a rialzarsi. E le richieste di aiuto rimangono inascoltate per ore. E’ la situazione che la questura di Piacenza fa sapere di aver riscontrato intorno alle due di stanotte in città. Le Volanti, dopo la segnalazione di una cittadina che ha udito “colpi distinti e ripetuti provenire da un palazzo vicino alla propria abitazione”, sono intervenute sul posto per individuare l’appartamento da cui provenivano i rumori.

“Compresa la situazione di emergenza ed escluse quindi ipotesi di furto – spiega la questura in una nota ufficiale – i poliziotti, senza alcun indugio, sono entrati nella casa e in cucina hanno trovato un anziano classe ’32, riverso a terra, scosso e spaventato”. L’uomo, soccorso dagli operatori sanitari, ha dichiarato di essere caduto nel pomeriggio. “In casa anche la moglie che – concludono le forze dell’ordine -, colta da un sonno profondo, non ha udito le richieste di aiuto”.