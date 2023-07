Il consiglio all’unanimità: al ciclista Hoy cittadinanza onoraria di Fiorenzuola

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha approvato all’unanimità il conferimento della

cittadinanza onoraria di Fiorenzuola d’Arda al quarantaseienne ciclista scozzese

Christopher Hoy, specialista del ciclismo su pista e vincitore in carriera di sei medaglie

d’oro alle Olimpiadi e undici titoli mondiali, nominato Sir nel 2008 dalla Regina

Elisabetta II.

Christopher Hoy – sportivo scozzese più titolato a livello olimpico nonché secondo

britannico più titolato in assoluto ai Giochi – ha lanciato negli anni scorsi un proprio

marchio di biciclette su pista, “Hoy Bikes”, dando vita, come primo modello del marchio, a “Fiorenzuola 001”, bicicletta dedicata alla stessa Città valdardese in cui il campione scozzese, a ventuno anni, vinse nel 1997 la sua prima medaglia internazionale: un

argento mondiale nella prova di velocità a squadre, insieme a Craig MacLean e Craig

Percival, nel terzo round della Coppa del mondo annuale di ciclismo su pista. La

bicicletta è stata donata dallo stesso ciclista al Museo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola

d’Arda, all’interno del complesso del Velodromo, dove tuttora si trova custodita.

“Sono indiscutibili i valori sportivi del gioco, della fratellanza, della lealtà e del rispetto

della persona e delle regole tramessi in carriera da parte di Christopher Hoy”, ha

spiegato il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, motivando la decisione

dell’amministrazione comunale di conferire la cittadinanza onoraria ad Hoy anche con

“la capacità del ciclista di portare nel mondo, mediante la dedica alla sua prima bici

prodotta, il nome di Fiorenzuola d’Arda”. Celebrando lo stretto legame tra il ciclista

scozzese e Fiorenzuola d’Arda, il Primo Cittadino ha inoltre ricordato la prestigiosa

manifestazione ciclistica internazionale “Sei giorni delle rose”, “a cui partecipano ogni

anno atleti internazionali, vincitori di medaglie d’oro olimpiche e campionati mondiali di ciclismo su strada e pista”: proprio come il pluripremiato Christopher Hoy, nuovo

cittadino onorario di Fiorenzuola d’Arda.