Dopo il concerto danni alle pietre in piazza. Il Comune: “Forse rotte dai muletti”

Buoni affari e un fiume di spettatori in festa. Ma non solo. Il recente concerto di Radio Bruno, approdato in piazza Cavalli a Piacenza lo scorso 26 giugno, ha lasciato anche alcune crepe nel selciato all’ombra di palazzo Gotico. Le operazioni di allestimento del maxi palcoscenico, infatti, hanno danneggiato lievemente la pavimentazione del centro storico.

L’amministrazione comunale ha effettuato una serie di verifiche: “I tecnici hanno riscontrato la rottura di due pietre e la scheggiatura di un altro paio di lastroni del selciato – conferma l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni – perciò si è deciso di segnalare il problema alla società organizzatrice dell’evento, appunto Radio Bruno, per procedere all’attivazione dell’assicurazione attraverso l’apertura di un sinistro”.

Il Comune, in altre parole, intende rivalersi sui responsabili della manifestazione per recuperare i costi dell’intervento di sistemazione. La stima dei danni non è ancora pronta: un passaggio cruciale, in questo senso, sarà il sopralluogo in programma giovedì con la Soprintendenza. “Probabilmente – spiega Bongiorni – le pietre sono state rotte dai muletti nelle fasi di montaggio e smontaggio del palcoscenico, iniziative e modalità che erano state autorizzate dalla Soprintendenza. Quest’ultima, ora, indicherà al Comune se occorre procedere alla riparazione o alla sostituzione delle mattonelle”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: