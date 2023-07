Fiorenzuola, panchina gialla contro il bullismo: “Simbolo per riflettere”

Il comune di Fiorenzuola ha ufficialmente aderito al progetto nazionale della “Panchina Gialla”, promosso dall’associazione Helpis Onlus e patrocinato dal Ministero dell’Interno e da Anci, nell’ambito della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.

IL PROGETTO DELLA PANCHINA GIALLA – Il progetto prevede la costruzione di una rete di panchine gialle sull’intero territorio nazionale: una rete definita dall’associazione Helpis una staffetta, in cui le panchine gialle vogliono essere il mezzo di trasporto della fiamma del rispetto, di città in città e da scuola a scuola. “La panchina gialla, ha spiegato l’assessore alle Politiche Giovanili Elena Grilli, vuole essere un segno tangibile, rivolto soprattutto ai più giovani, per ricordare loro che sul web si nascondono tanti rischi, e ribadire di mantenere alta l’attenzione sui problemi del bullismo e del cyberbullismo: la panchina gialla intende pertanto essere un simbolo concreto, in grado di rompere il velo dell’indifferenza e favorire, su queste due tematiche, la riflessione della nostra Comunità, con il coinvolgimento di scuole, istituzioni, genitori e Cittadini”. Sarà un’azione significativa anche sul piano del rispetto per l’ambiente: per la sua realizzazione verrà infatti recuperata una panchina esistente, dipinta con vernice gialla non inquinante. Ogni panchina gialla verrà numerata in ordine progressivo (quella che verrà realizzata a Fiorenzuola sarà la numero 61), e verrà mappata dall’associazione Helpis Onlus, insieme al comune che la ospita.