Alseno, scatta l’allarme truffe. Finti poliziotti tentano di estorcere denaro al telefono

Massima attenzione nel comune di Alseno dove è scattato l’allarme truffe. Complice l’estate e i paesi che si svuotano, truffatori senza scrupoli tentano di aggirare le loro vittime preferite: gli anziani.

Sul territorio comunale di Alseno sono già stati segnalati ben tre casi, in pochi giorni, di chiamate ad anziani da parte di finti appartenenti alle forze di polizia. Il trucchetto è già conosciuto. I malviventi raccontano alle vittime che un loro parente è rimasto coinvolto in un incidente e che per questo motivo necessitano di somme di denaro. “Si tratta chiaramente di tentativi di truffa” spiegano le forze dell’ordine che raccomandano: “Avvisate parenti e conoscenti, soprattutto anziani, di riattaccare il telefono e di segnalare il fatto al 112”.