Avvicina una ragazza e tenta di baciarla: denunciato per violenza sessuale

Con la scusa di mostrarle qualcosa sul cellulare, un cittadino straniero ha avvicinato una ragazza ai giardini Margherita e poi ha tentato un approccio, tentando di baciarla. Così un 25enne è stato denunciato a piede libero dalla polizia per violenza sessuale. Il fatto è accaduto nella giornata di giovedì nei giardini Margherita dove la ragazza ha messo in fuga il suo aggressore ed ha chiamato il 113. I poliziotti, intervenuti con una volante, hanno raccolto la descrizione dello sconosciuto ed hanno subito battuto la zona alla ricerca del molestatore. Il giovane è stato ritrovato nei pressi di piazzale Roma ed è stato subito fermato e portato in questura. Sembra che il 25enne fosse solito tentare approcci di questo tipo, con scuse banali. Al termine delle procedure di identificazione, è stato quindi denunciato per violenza sessuale, avendo obbligato la ragazza all’approccio senza il suo consenso.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà