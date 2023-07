Sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco per domare l’incendio divampato nella tarda mattinata di oggi nel piazzale retrostante il centro commerciale lungo via Emilia Pavese a Piacenza. Per cause ancora da accertare le fiamme hanno interessato due cassoni per la raccolta differenziata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà