A Marsaglia giovani e veterani fan rinascere la Pro loco, tra polenta, pesto e cicloscalate

Si è riformata la Pro loco di Marsaglia. Conta giovani ed “esperti”, un nuovo logo, un primo calendario di iniziative per tutti i gusti. “Vogliamo fare qualcosa per il paese, è la nostra anima”, spiega il neopresidente Simone Bertonazzi, che ha quasi 23 anni e lavora alla Drillmec ma non rinuncerebbe mai a vivere a Marsaglia.

Ecco le prime iniziative: si parte venerdì 21 luglio tutti pronti a leccarsi i baffi con “Vero pesto ligure per tutti”, accompagnati dalla musica di Veronica Cuneo. Venerdì 4 agosto il palco sarà invece tutto per la fisarmonica di Marino Castelli, che farà da sottofondo alla Raviolata. Gran finale sabato 12 agosto con la Festa dei giovani tra buona cucina e musica a partire dalle 21. Si balla con The Curly Project e dj Lionel.

A chiudere la stagione estiva, un fine settimana di sport in collaborazione con l’Asd Team Metronotte: sabato 2 settembre minitrail per bambini sulle rive della spiaggia degli Scabioni e gara di trail running “Le tre ore del Palo Nero”, il tutto condito con merenda e polentata serale. Domenica 3 settembre terza edizione della cicloscalata Marsaglia-Mercatello. Vice di Bertonazzi è Stefano Sartorio; tesoriera Alessia Bertonazzi; segretaria Nadia Magnani.

