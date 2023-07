Impianti sportivi a Piacenza, le associazioni possono fare richiesta di utilizzo

Impianti sportivi comunali: aperti i termini per la richiesta di utilizzo da parte di associazioni, enti e società sportive per la stagione 2023/2024. “Le associazioni, enti e società che intendono utilizzare impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità del Comune di Piacenza, anche in uso temporaneo, per la stagione 2023/2024, sono invitate a compilare e presentare l’apposito modulo di richiesta degli impianti sportivi”, disponibile presso la sede di via Beverora 57 dell’ufficio Sport (che nei prossimi giorni verrà però trasferito a palazzo Farnese, in piazza Cittadella 29) oppure scaricabile dal sito del Comune”.

“Le richieste – riferiscono dagli uffici comunali -, una volta redatte e sottoscritte, possono essere consegnate a mano o spedite all’ufficio Sport in via Beverora 57 (primo piano) o inviate a uno dei seguenti indirizzi email: [email protected], [email protected], [email protected]. Per gli impianti natatori, il termine per la presentazione è lunedì 31 luglio mentre, per tutte le altre strutture, la scadenza è venerdì 25 agosto”. Le domande pervenute dopo tali date saranno esaminate in coda a quelle arrivate nei termini, secondo l’ordine cronologico di presentazione. “Non saranno prese in considerazione domande di associazioni, enti o società non in regola con i pagamenti delle tariffe comunali della passata stagione 2022/23 – sottolinea la nota del comune di Piacenza -. Le morosità e le inadempienze riguardano sia quelle nei confronti dell’Amministrazione comunale, che quelle con le società e associazioni sportive che operano per conto del Comune”.