Al Gioia consegnati diplomi di tedesco: “Studenti in tutte le università della Germania”

Grande festa al Liceo Gioia di Piacenza, dove si è tenuta la consegna dei diplomi dell’indirizzo internazionale di tedesco. Il Gioia è infatti una delle sette scuole Dps (Deutsch Profil Schule) del territorio nazionale ad offrire questa sezione internazionale in lingua tedesca. Gli studenti della 5BL, diplomatisi quest’anno, hanno ricevuto il diploma di certificazione della lingua tedesca grazie al quale possono accedere a tutte le facoltà universitarie in Germania, alla pari dei loro coetanei tedeschi.

Il percorso scolastico di questo indirizzo prevede una parte aggiuntiva all’esame di maturità, costituita, oltre alle consuete prima e seconda prova, da una terza prova scritta in lingua e letteratura tedesca, e da una parte del colloquio di accertamento linguistico, storico e letterario in lingua tedesca. Alla cerimonia erano presenti la dirigente scolastica del liceo Cristina Capra, la viceconsole dell’Ambasciata tedesca Tatjana Schenke Olivieri, gli studenti della 5BL con i genitori, le docenti di storia in tedesco e di lingua e letteratura tedesca Laura Potjans e Gemma Leobardi con altri docenti che hanno voluto congratularsi e salutare la classe. La viceconsole tedesca ha inoltre approfittato di questo momento per consegnare dei premi di riconoscimento ai quattro ragazzi che hanno conseguito voti eccellenti all’esame di maturità: Lucia Magnani 100/100 e lode, Daria Sgorbati 100/100, Francesco Sozzi 100/100 ed Edoardo Spelta 100/100.