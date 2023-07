Castel San Giovanni, famiglia dona il defibrillatore al quartiere di San Bernardino

Anche il quartiere di San Bernardino a Castel San Giovanni è cardioprotetto. Grazie a una famiglia di benefattori sulle pareti esterne della piccola chiesa del rione castellano è stato inaugurato un apparecchio salva-vita. Sale così a 20 il numero defibrillatori che sono disseminati in altrettanti luoghi pubblici della città e di cui l’amministrazione comunale si fa carico. Altri sono invece presenti in numerosi luoghi privati come farmacie, sale di aspetto. Il defibrillatore è stato donato in occasione della festa di quartiere durante la quale sono stati omaggiati anche i residenti meritevoli che si prendono cura della chiesetta. “A breve – dicono gli abitanti del rione di San Bernardino – vorremmo poter organizzare un corso per l’utilizzo del defibrillatore”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà