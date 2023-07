L’officina di un fabbro è stata distrutta da un incendio scoppiato per cause in corso di accertamento ieri sera ad Ancarano di Rivergaro.

A dare l’allarme, attorno alle 20.30, sono stati gli abitanti della zona che hanno notato il fumo che usciva dal piccolo capannone in via Legioni Romane e udito alcune esplosioni. Le fiamme avevano avvolto, infatti, anche alcune bombole utilizzate per le saldature prima di raggiungere il tetto e farlo crollare nonostante il tempestivo intervento di tre squadre di vigili del fuoco.

