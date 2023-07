Rivergaro, in 250 a tavola per la ricerca. Dalla cena rosa 6mila euro ad Amop

Quando parte il ritornello di “Volare” eccoli innalzarsi verso il cielo, in piazza Paolo Araldi a Rivergaro, i palloncini della “Cena in rosa” a favore dell’Associazione Piacentina Malato Oncologico (Amop). Anche quest’anno il raduno conviviale ha visto riunirsi, attorno alla tavola apparecchiata, oltre 250 partecipanti. L’annuale iniziativa a sostegno di Amop – giunta quest’anno alla sua quinta edizione – è riuscita a raccogliere l’altra sera, grazie alla generosità dei partecipanti e alla collaborazione di commercianti e associazioni, una somma vicina ai seimila euro, che sono stati interamente devoluti alla ricerca oncologica nel nostro territorio.

“Sono sempre dell’idea che non c’è eccellenza se non c’è solidarietà – commenta Romina Piergiorgi, presidente di Amop Piacenza – e questa è stata una bellissima serata, insieme, per condividere un obiettivo importante. È sempre sorprendente vedere la cordata di solidarietà tra i volontari della Pro loco e tutta la cittadinanza”.