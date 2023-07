Gara di furti in città per “mostrarsi” sui social, 15 minori segnalate in un mese

Taccheggiatrice a dieci anni con la sorellina di 14, di un prodotto cosmetico del valore di pochi euro finisce in questura e viene riconsegnata ai genitori, è accaduto un paio di giorni fa in via XX Settembre, a Piacenza. La bambina è solo uno dei tanti episodi di analoghi taccheggi, che vede protagoniste solo ragazzine minorenni, il cui scopo è quello di mostrare quanto rubato, sul social network Tiktok, come in una sorta di sfida. Sono una quindicina le minori segnalate in un mese per furti.

