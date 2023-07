“Guida e basta”, la campagna della Polstrada contro alcol e cellulare al volante

“Basta con le distrazioni. Basta con l’uso del cellulare. Basta con l’uso di alcol e droghe. Mettersi alla guida dell’auto è un atto di responsabilità e di rispetto delle regole. Il viaggio su strada non può rappresentare un rischio per la propria vita e quella degli altri”.

Nel nuovo spot sulla sicurezza stradale, presentato oggi, Anas rilancia questi messaggi che dal 2015 sta divulgando nella sua campagna con uno slogan diretto e chiaro: “Quando guidi, guida e basta”

Il video è stato realizzato da Anas in collaborazione con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la polizia di Stato, in versione televisiva e radiofonica.

“Rispettare il codice della strada e guidare senza distrazioni – fa sapere Anas – non può essere un optional, ma un dovere di tutti. Solo così possiamo raggiungere l’obiettivo di riduzione degli incidenti del 50% entro il 2030 e zero vittime entro il 2050. Ricordiamo che oltre il 93% degli incidenti stradali deriva dal comportamento del guidatore: distrazione, velocità eccessiva, guida in stato di alterazione. E’ responsabilità e priorità di tutti noi sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni e diffondere in ogni settore sociale una nuova cultura della sicurezza stradale”.

IL VIDEO DELLA CAMPAGNA “GUIDA E BASTA”